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Під час зливи затопило відремонтовану дорогу на вулиці Богатирській (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час зливи затопило відремонтовану дорогу на вулиці Богатирській (фото)
Автівки під нещодавно відремонтованим мостом
фото з соцмереж

Злива у столиці тривала близько пів години

Потужна злива, яка накрила столицю сьогодні, 29 травня, виявила проблеми з інфраструктурою Києва. У соціальних мережах з'явилося фото затоплення щойно відремонтованої вулиці Богатирської. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, у одному з пабліків звернулися до мера столиці Віталія Кличка через непрацюючі зливоприймачі на Богатирській. 

«Де стоки, пане мер?», – цікавляться автори допису.  

Автівки пливуть калюжами під нещодавно відремонтованим мостом вулицею Богатирською
Автівки пливуть калюжами під нещодавно відремонтованим мостом вулицею Богатирською
фото: соцмережі

На фото можна побачити велику кількість води на дорозі, по якій «пливуть» автівки. 

Нагадаємо, потужна злива, що накрила Київ, спричинила значні проблеми у роботі громадського транспорту. За інформацією «Київпастрансу», через скупчення води на коліях та дорогах було затримано рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів у різних районах міста. 

Нагадаємо, у четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години. Під час грози блискавка влучила в один з будинків на Оболоні

Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

Теги: шторм негода Київ дороги Віталій Кличко

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