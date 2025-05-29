Київські каштани зникають: вчений пояснив, що відбувається із символом столиці

Найбільше каштанів росте в центральних районах Києва, де є найстаріші дерева

Символ столиці – київські каштани – поступово зникають з міських вулиць. Кандидат біологічних наук, заступник директора Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Микола Шумик, пояснив, що основні причини цього явища – природне старіння дерев, адже вони живуть близько 70-80 років в умовах міста, а також недостатнє висаджування нових. Про це інформує «Главком» із посиланням на Рбк-Україна.

Шумик зазначив, що каштани – це живі організми, які старіють, а нові дерева останні десять років не висаджують.

За словами біолога, каштани у Києві були посаджені ще в середині та раніше 20-го століття, а в умовах міста каштани живуть близько 70-80 років. Саме тому, пояснює Шумик, з часом вони поступово зникають. А через те, що нові каштани майже не висаджують – їх стає менше.

Крім того, каштани страждають від каштанової молі, яка гризе їхні листки. Окрім молі листю загрожують некрози (відмирання частини рослин), що відбувається через ослаблення імунітету, спеку та забруднене повітря.

Війна також впливає на стан каштанів, але тільки через механічні пошкодження від вибухів та осколків. В цілому ж каштани, як і інші рослини, пережили багато складних умов і вже мають природний імунітет і навіть забруднення повітря не має великого впливу на їхнє здоров’я, адже рослини еволюціонували для таких змін. Взагалі, якщо дерево здорове, воно може самостійно боротися з більшістю проблем.

Похолодання прийшло до Києва саме тоді, коли каштани саме набирали цвіт фото: glavcom.ua

Вчений також потішив тим, що аномально холодна весна не сильно вплинула на квітування каштанів. Хоча в деяких місцях заморозки могли пошкодити молоді листки, загалом каштани почуваються добре. Микола Шумик зазначив, що найбільше каштанів росте в центральних районах Києва, де є найстаріші дерева. На Лівобережжі, де є піщані ґрунти, каштани почуваються гірше через погані умови ґрунту та забруднене повітря. Тому там їх менше, і вони частіше випадають.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці розпочалася активна боротьба з каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella), яка завдає значної шкоди зеленим насадженням. З метою збереження каштанових дерев у парку «Перемога» фахівці проводять мікроін'єкції спеціальним сертифікованим препаратом безпосередньо в стовбури дерев.