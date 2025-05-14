Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника
Очікується, що ефективність однієї мікроін'єкції триватиме до трьох років, а перші позитивні результати будуть помітні вже цього року
У Дніпровському районі столиці розпочалася активна боротьба з каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella), яка завдає значної шкоди зеленим насадженням. З метою збереження каштанових дерев у парку «Перемога» фахівці проводять мікроін'єкції спеціальним сертифікованим препаратом безпосередньо в стовбури дерев. Про це, як інформує «Главком», повідомляє Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Повідомляється, що застосовуваний препарат є безпечним для людей, тварин та інших живих організмів. Процедура передбачає вимірювання діаметра стовбура, свердління невеликих отворів у корі та введення розчину, який потім поширюється по всій деревині. Отвори пломбуються біологічно розкладними втулками.
Очікується, що ефективність однієї такої ін'єкції триватиме до трьох років, а перші позитивні результати будуть помітні вже цього року.
«Мікроінʼєкції допоможуть каштанам протистояти мінуючій молі, через яку їхнє листя вкривається коричневими плямами та скручується», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у 2019році заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявляв, що міська влада не сумнівається в необхідності зберегти каштани на головній вулиці Києва. Враховуючи зміну клімату, засоленість ґрунту та розгалужену мережу підземних комунікацій, каштани досить вразливі до хвороб та шкідників, через що часто гинуть, і потрібно відпрацювати всі можливі варіанти їх порятунку. Із цією метою в Києві працює робоча група, до якої запрошено усіх кваліфікованих фахівців та екологів, зазначив Пантелеєв.
До сова, у «Київзеленбуді» повідомляли, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури.
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