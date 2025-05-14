Головна Київ Новини
search button user button menu button

Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника
Зеленбудівці вводять ін’єкції в стовбури каштанів, аби уберегти дерева від мінуючої молі
фото: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Очікується, що ефективність однієї мікроін'єкції триватиме до трьох років, а перші позитивні результати будуть помітні вже цього року

У Дніпровському районі столиці розпочалася активна боротьба з каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella), яка завдає значної шкоди зеленим насадженням. З метою збереження каштанових дерев у парку «Перемога» фахівці проводять мікроін'єкції спеціальним сертифікованим препаратом безпосередньо в стовбури дерев. Про це, як інформує «Главком», повідомляє Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

Повідомляється, що застосовуваний препарат є безпечним для людей, тварин та інших живих організмів. Процедура передбачає вимірювання діаметра стовбура, свердління невеликих отворів у корі та введення розчину, який потім поширюється по всій деревині. Отвори пломбуються біологічно розкладними втулками.

Очікується, що введення розчину у стовбув дерева захистить рослину протягом трьох років
Очікується, що введення розчину у стовбув дерева захистить рослину протягом трьох років
фото: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook
Застосовуваний препарат є безпечним для людей, тварин та інших живих організмів
Застосовуваний препарат є безпечним для людей, тварин та інших живих організмів
фото: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Очікується, що ефективність однієї такої ін'єкції триватиме до трьох років, а перші позитивні результати будуть помітні вже цього року.

«Мікроінʼєкції допоможуть каштанам протистояти мінуючій молі, через яку їхнє листя вкривається коричневими плямами та скручується», – йдеться у повідомленні. 

Самка молі відкладає яйця на верхній частині листової пластинки кінського каштана
Самка молі відкладає яйця на верхній частині листової пластинки кінського каштана
фото: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook
Самка молі відкладає яйця на верхній частині листової пластинки кінського каштана. Гусениця, що виходить з яйця, проникає під шкірку листа і спершу харчується соком рослини, а пізніше – й тканинами рослини, прогризаючи ходи між верхньою і нижньою оболонкою листової пластинки. Гусениця починає плести кокон, розташовуючись в спеціальній камері всередині ходу. Коли метелик виходить із лялечки, він продавлює оболонку кокона і розриває шкірку на верхній стороні листа. До кінця літа, при сильному ураженні, каштан може повністю втратити листя, що сильно впливає на життєздатність дерева, спричиняє осіннє цвітіння, розвиток інших інфекцій.
Ефективність однієї ін'єкції має тривати до трьох років, а перші позитивні результати будуть помітні вже цього року
Ефективність однієї ін'єкції має тривати до трьох років, а перші позитивні результати будуть помітні вже цього року
фото: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Нагадаємо, у 2019році заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявляв, що міська влада не сумнівається в необхідності зберегти каштани на головній вулиці Києва. Враховуючи зміну клімату, засоленість ґрунту та розгалужену мережу підземних комунікацій, каштани досить вразливі до хвороб та шкідників, через що часто гинуть, і потрібно відпрацювати всі можливі варіанти їх порятунку. Із цією метою в Києві працює робоча група, до якої запрошено усіх кваліфікованих фахівців та екологів, зазначив Пантелеєв.

До сова, у «Київзеленбуді» повідомляли, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури.

Читайте також:

Теги: рослини Київ парк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook
Де у Києві купити продуктові товари 13-18 травня: адреси ярмарків
12 травня, 10:36
Предстоятель ПЦУ під час літургії у Кирилівській церкві
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)
12 травня, 07:38
Один із символів Києва – малюки на Поштовій площі – святково вбралися до Дня Європи
До Дня Європи малюки-засновники Києва одягнули символічне вбрання (фото)
9 травня, 10:44
Кадри руйнувань з Києва
Київ: зранку з'явились перші кадри руйнувань (фото, відео)
4 травня, 07:39
Університет не планує відмовлятися від минулої діяльності гольф-клубу та буде підтримувати цей спорт
Університет, який очолює Милованов, купив Гольф центр на Оболоні
29 квiтня, 10:56
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показала наслідки атаки РФ на Україну
Чутливі фото поранених українців здійняли ґвалт у соцмережах
24 квiтня, 19:23
У якому стані перебуває пасажир – невідомо
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині
23 квiтня, 16:30
Писанки «Іканича» – це унікальний зразок народного мистецтва, що бере початок з кінця ХІХ століття
У Києві відбудеться виставка унікальних маріупольських писанок «Іканича»
22 квiтня, 16:10
У разі порушень правопорядку поліція складає відповідні матеріали на учасників протестів
Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на ЛГБТК+ кінофестивалі
19 квiтня, 19:57

Новини

Київ готує рішення для впорядкування руху електросамокатів: подробиці
Київ готує рішення для впорядкування руху електросамокатів: подробиці
Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника
Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника
На Вокзальній відбувається масштабний демонтаж МАФів та павільйонів (фото, відео)
На Вокзальній відбувається масштабний демонтаж МАФів та павільйонів (фото, відео)
Білоус, якого звинувачують у домаганнях, залишив посаду директора Молодого театру
Білоус, якого звинувачують у домаганнях, залишив посаду директора Молодого театру
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано (фото)
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано (фото)
Лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх громадян – голова КМВА
Лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх громадян – голова КМВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
40K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
29K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
11K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua