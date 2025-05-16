Затримано двох іноземців за зухвалий розбійний напад на громадянина Туреччини

Чоловіки відібрали у громадянина Туреччини $4,5 тис., два мобільні телефони та втекли у Хмельницьку область

Зловмисники слідкували за потерпілим та із ножем напали на нього, коли він вийшов з автівки у дворі будинку

Правоохоронці затримали двох іноземців за зухвалий розбійний напад на громадянина Туреччини у центрі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що зловмисники слідкували за потерпілим та із ножем напали на нього, коли він вийшов з автівки у дворі будинку. Ділки відібрали у чоловіка $4,5 тис., два мобільні телефони та втекли у Хмельницьку область, де їх невдовзі затримали правоохоронці.

«До чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою про скоєння на нього розбійного нападу на вулиці Довнар-Запольського, звернувся громадянин Туреччини», – йдеться у повідомленні поліції.

За співпраці з співробітниками управління карного розшуку столичного главку та бійців КОРДу Хмельницькій області ми їх затримали у Хмельницькому фото: Національна поліція України/Facebook

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці встановили, що двоє невідомих у дворі будинку напали на потерпілого, ножем порізали ногу, відібрали два мобільні телефони, $4,5 тис. та втекли на автомобілі. Після цього було розпочато комплекс оперативно-розшукових заходів. З’ясувалось, що після скоєння злочину зловмисники приїхали до Центрального залізничного вокзалу, придбали квитки на потяг та встигли покинути місто.

Після скоєння злочину зловмисники приїхали до Центрального залізничного вокзалу, придбали квитки на потяг та встигли покинути місто фото: Національна поліція України/Facebook

«У подальшому, за співпраці з співробітниками управління карного розшуку столичного главку та бійців КОРДу Хмельницькій області ми їх затримали у Хмельницькому», – зазначив Ігор Падюк.

Затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – 20 та 24 річний іноземці. Правоохоронці вилучили у фігурантів мобільний телефон та частину коштів, які вони відібрали у потерпілого.

Правоохоронці вилучили у фігурантів частину коштів, які вони відібрали у потерпілого фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тілесних ушкоджень.

За клопотанням поліцейських, на час досудового розслідування фігуранти перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Відповідно до санкції статті їм загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 23-річному місцевому мешканцю, який, перебуваючи під дією наркотичних речовин, погрожував ножем двом неповнолітнім кур'єрам служби доставки. Зловмисник проведе за ґратами чотири роки.