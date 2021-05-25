Історичний Київ руйнується. В центрі міста протестують проти забудови (фото, відео)

На Обсерваторній планують знести історичний будинок Барбана – одноповерхову цегляну садибу кінця XIX століття

Сьогодні на вул. Обсерваторній у центрі Києва відбувається акція протесту проти будівництва на території маєтку Барбана 19 століття, який збираються знести. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

«У центрі міста, в зоні пам'ятки археології без дозвільних документів цілими днями працюють екскаватори і бетономішалки. Без дозволів «Київзеленбуду» знищують 100-річні дерева і продовжують займатися самоуправством, попри постанови Департаменту охорони культурної спадщини. Національна поліція не діє! Наші заяви про конкретні порушення навіть не внесли до ЄРДР», – заявили організатори протесту.

Мітингувальники пройшли через ворота на територію маєтку. Вони продемонстрували журналістам, що відбувається вирубка дерев. Крім того, на території вже працює будівельна техніка, але не проводяться археологічні розкопки, як того вимагають норми закону.

Протестувальники викликали наряд поліції для подачі відповідних заяв.

Раніше «Хмарочос» повідомляв, що на Обсерваторній вулиці в Києві закрили сіткою фасад історичного будинку Барбана – одноповерхової цегляної садиби кінця XIX століття. Вже найближчим часом її планують зносити: Департамент архітектури КМДА дозволив проєктувати на цьому місці багатоповерхове житло, а ДАБІ видала дозвіл на його будівництво.

У проєкті «Мапа Реновації», що опікується порятунком архітектурної спадщини, називають цю садибу «рідкісним зразком одноповерхового житла середнього класу».