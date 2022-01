Депутатка Європарламенту запідозрила, що українська влада сидить на наркотиках (відео)

Депутатка Європарламенту від ФРН Віола фон Крамон-Таубадель обурилася через заяву українського нардепа і глави фракції Слуга народу Давида Арахамії про те, що США нібито сіють паніку щодо нападу Росії на Україну.

«Вони всі вживають наркотики в України чи що тут відбувається?» – написала фон Крамон у своєму Twitter, коментуючи слова Арахамії.

Do they all take drugs in or what’s going on here? Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. - портал новостей https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5