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    Депутатка Європарламенту запідозрила, що українська влада сидить на наркотиках (відео)

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    Арахамія не визнає загрозу з боку Росії та називає ситуацію нагнітанням - Депутатка Європарламенту запідозрила, що українська влада сидить на наркотиках (відео)
    Арахамія не визнає загрозу з боку Росії та називає ситуацію нагнітанням
    фото з відкритих джерел

    Арахамія заявив, що західні ЗМІ перебільшують загрозу з боку Росії

    Депутатка Європарламенту від ФРН Віола фон Крамон-Таубадель обурилася через заяву українського нардепа і глави фракції Слуга народу Давида Арахамії про те, що США нібито сіють паніку щодо нападу Росії на Україну.

    «Вони всі вживають наркотики в України чи що тут відбувається?» – написала фон Крамон у своєму Twitter, коментуючи слова Арахамії.

    Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, коментуючи ситуацію, яка відбувається поблизу східних кордонів України, заявив, що зараз ситуація з можливим вторгненням Росії «штучно нагнітається» через західні медіа.

    Автор: Коментар Арахамії

    Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

    Остін уточнив, що про остаточне рішення Путіна йому не відомо.

    Глава Міноборони додав, що РФ може використати збройні сили, що складаються з понад 100 тисяч військових, аби захопити українські міста та «значні території». Також Росія може вдатися до провокаційних політичних дій, наприклад, визнання вже окупованих українських територій.

    Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

    Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

    Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

    До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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    Теги: Росія ЗМІ США Європарламент українці Україна Twitter Давид Арахамія
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    Депутатка Європарламенту запідозрила, що українська влада сидить на наркотиках (відео)