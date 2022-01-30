Археологи знайшли в Україні останки людини, яка жила 7 тис. років тому (фото)

Останки розкопали на Мамай Горі

Археологи повернули з небуття череп людини, яка жила майже 7 тис. років тому. Неолітичний некрополь знайшли в 2020 році під час експедиції Запорізького університету з керівником Генналієм Тощевим – відомим українським археологом. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Інна Потєхіна – співробітниця Інституту археології НАН України та Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Череп, якому 7 тис. років, прибув до Інституту археології із Мамай Гори, що знаходиться над Дніпром на березі Каховського водосховища. Там археологи натрапили на великий неолітичний некрополь, де і відшукали унікальну знахідку.

«Ще трохи миттєвостей розчистки, і вже буде видно реальні риси обличчя далекого пращура, широке лице з похилим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні обриси нижньої щелепи», – пише Інна Потєхіна.

Також вона додає, що після ретельного антропологічного дослідження і аналізу ДНК, можна буде дізнатися більше про історію його життя та походження. Подібні знахідки допомагають нам усвідомити хто ми є і звідки йде наше прадавнє коріння.

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Нагадаємо, під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття.

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