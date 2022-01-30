  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Археологи знайшли в Україні останки людини, яка жила 7 тис. років тому (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Археологи відшукали древній некрополь, у якому відкопали стародавній череп - Археологи знайшли в Україні останки людини, яка жила 7 тис. років тому (фото)
    Археологи відшукали древній некрополь, у якому відкопали стародавній череп
    фото: facebook/inna.potekhina

    Останки розкопали на Мамай Горі

    Археологи повернули з небуття череп людини, яка жила майже 7 тис. років тому. Неолітичний некрополь знайшли в 2020 році під час експедиції Запорізького університету з керівником Генналієм Тощевим – відомим українським археологом. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Інна Потєхіна – співробітниця Інституту археології НАН України та Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    Череп, якому 7 тис. років, прибув до Інституту археології із Мамай Гори, що знаходиться над Дніпром на березі Каховського водосховища. Там археологи натрапили на великий неолітичний некрополь, де і відшукали унікальну знахідку.

    «Ще трохи миттєвостей розчистки, і вже буде видно реальні риси обличчя далекого пращура, широке лице з похилим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні обриси нижньої щелепи», – пише Інна Потєхіна.

    Також вона додає, що після ретельного антропологічного дослідження і аналізу ДНК, можна буде дізнатися більше про історію його життя та походження. Подібні знахідки допомагають нам усвідомити хто ми є і звідки йде наше прадавнє коріння.

    Нагадаємо, раніше на полі біля села Озеряни Тернопільської області під час сільськогосподарських робіт на глибині майже один метр було виявлено людське поховання. Попередньо воно датується IV-III тисячоліттям до нашої ери.

    В Ратленді під час розчищення водойми виявили скам'янілі останки 10-метрового іхтіозавра, які є найбільшими знайденими у Великій Британії.

    Нагадаємо, під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття.

    Як повідомлялося, на Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку.

    Читайте також: Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)
    Теги: Україна Facebook археологія поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Археологи знайшли в Україні останки людини, яка жила 7 тис. років тому (фото)