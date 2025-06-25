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У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд
Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову
фото з відкритих джерел

Карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті

Із 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА

Столична влада пояснює, що за останні два роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість.

«Різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, тоді як учнівські – індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість», – повідрмили у КМДА.

Карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті. Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикової карти.

Придбати або поповнити транспортну карту можна у терміналах на станціях метро, в касах метрополітену або в Т-крамницях. Нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.

Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову. Вона завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова.

Нагадаємо, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року – з 1 вересня до 1 липня – відповідно до рішення Київської міської ради. Зазначається, що у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку «Київ Цифровий » та терміналах самообслуговування.

Теги: Київ громадський транспорт КМДА столиця

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