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Затримано нетверезого чоловіка, який вдарив нацгвардійця на блокпості у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано нетверезого чоловіка, який вдарив нацгвардійця на блокпості у Києві
Слідчі затримали порушника, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

23-річний правопорушник не мав перепустки на пересування у комендантську годину та ігнорував вимоги нацгвардійців

Поліцейські столиці затримали 23-річного чоловіка, який 1 червня близько першої години ночі, під час комендантської години, на блокпості у Голосіївському районі Києва вдарив військовослужбовця Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

За даними поліції, подія сталася 1 червня, о 01:00 годині, на блокпості в Голосіївському районі столиці. Тоді, в комендантську годину до блокпосту під’їхав автомобіль Audi A6 під керуванням жінки. Окрім водійки у салоні також перебував нетверезий пасажир, який ігнорував законні вимоги правоохоронців під час перевірки документів. Як виявилось, обидва не мали відповідної перепустки на пересування у комендантську годину.

Повідомляється, що під час перевірки документів 23-річний пасажир, уродженець Кіровоградської області, ігнорував законні вимоги правоохоронців, нецензурно висловлювався та вдарив одного з нацгвардійців кулаком в обличчя. Перевірка на приладі «Драгер» підтвердила, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція цієї статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Поліція Києва наголошує: комендантська година – це не формальність, а захід безпеки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, чи можливе скасування комендантської години у Києві під час воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що під час нічного патрулювання Києва екіпаж «Муніципальної охорони» близько 02:20 помітив людину, яка лежала на проїжджій частині. Попередньо було встановлено, що хлопець, 2003 року народження, у стані спʼяніння рухався на електровелосипеді в напрямку станції метро «Героїв Дніпра», не впорався з керуванням, впав і втратив свідомість.

Теги: Київ комендантська година поліція автомобіль

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