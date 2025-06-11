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Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є травмовані

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є травмовані
ДТП у Голосійському районі Києва
фото: Поліція Києва/Telegram

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Голосіївському районі столиці

11 червня 2025 року у Києві на Голосіївському проспекті сталася масштабна ДТП, зіткнулися чотири автівки, перекинувся пасажирський мікроавтобус. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Правоохоронці повідомили про трьох постраждалих, їх оглядають лікарі.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі. Встановлюється механізм та обставини автопригоди», – йдеться у повідомленні.

На проспекті Голосіївському зіткнулися чотири автівки, внаслідок чого сталося перекидання пасажирського мікроавтобуса
На проспекті Голосіївському зіткнулися чотири автівки, внаслідок чого сталося перекидання пасажирського мікроавтобуса
фото: поліція Києва/Facevbook

Нагадаємо, 9 червня, на Шулявському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та електросамоката. Тролейбус зачепив електросамокат, його водій доволі сильно впав. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Інформація про стан потерпілого та деталі ДТП уточнюються.

Раніше у Броварському районі Київщини сталася смертельна дорожно-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Chevrolet Aveo. Автівка з’їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом. Ааварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне. Легковий автомобіль Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій та два пасажири загинули на місці події.

Теги: ДТП Київ поліція

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