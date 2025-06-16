Посадовиця «Київтеплоенерго» отримала підозру у переплаті майже 1 млн грн на ремонті асфальту

Підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі

Начальниці відділу з кошторисної роботи комунального підприємства «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела, за даними правоохоронців, до переплати понад 910 тис. грн з бюджету Києва під час відновлення асфальту на Троєщині в місцях, де було проведено ремонт тепломереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року комунальним підприємством виконавчого органу Київради (КМДА) було укладено договір із приватною фірмою щодо усунення пошкоджень на теплових мережах, розташованих у мікрорайоні «Троєщина». Загальна сума угоди становила 10 млн грн.

«В рамках цього договору, підозрювана, яка обіймає посаду начальника одного з відділів, не здійснила належний моніторинг цін на будівельні матеріали та погодила підряднику кошторисну документацію, цінова пропозиція якого була значно вищою ніж наявні на ринку пропозиції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно із висновком судових експертиз, на закупівлі асфальтобетону і щебенево-піщаних сумішей комунальне підприємство переплатило понад 910 тис. грн.

Слідчі оголосили жінці про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам – ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Розслідування триває, підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держцентру радіочастот, який через службову недбалість завдав державі мільйонних збитків. Зазначається що під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що у 2023 році державне підприємство «Український державний центр радіочастот» оголосив тендер про проведення відкритих торгів на закупівлю комп'ютерного обладнання. за даними поліції, переможцем торгів стала приватна компанія з якою державне підприємство уклало договір закупівлі обладнання на понад 4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що колишній керівник однієї з філій державного підприємства «Ліси України» отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.