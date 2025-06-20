Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Троєщині частково буде обмежено рух транспорту: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Троєщині частково буде обмежено рух транспорту: схема
Роботи триватимуть з 8:00 до 21:00 за сприятливих погодних умов
фото з відкритих джерел

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту

21 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту
інфографіка: «Київавтодор»

Дорожні служби Деснянського району вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть з 8:00 до 21:00 за сприятливих погодних умов. 

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР завершило розслідування масштабної оборудки в Голосіївському РТЦК, посадовці якого за гроші допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних 
Бізнес на ухилянтах. ДБР викрило масштабну оборудку за участі посадовців Голосіївського РТЦК 
Вчора, 09:13
У столиці гучно
У Києві працює ППО
Вчора, 01:21
На заклик МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій
Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві
17 червня, 17:42
Під час ремонту була повністю замінена кабіна ліфту та всі необхідні комунікації
Ректор університету Шевченка урочисто запустив ліфт для економічного факультету
9 червня, 18:52
Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу: задіяно 166 працівників і 24 одиниці техніки
Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
6 червня, 12:07
Розтрощена колія та понівечені будівлі: фото наслідків атаки на Київ
Розтрощена колія та понівечені будівлі: фото наслідків атаки на Київ
6 червня, 08:59
Небо над Києвом прикрасили мальовничі висококупчасті хмари
Небо над столицею прикрасили «кучеряві» хмари
31 травня, 14:54
За словами Кличка, сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму
Роботу Київради паралізовано. Кличко зробив заяву
29 травня, 12:04
Пошкодження у Києві
Удар по Києву: у ДСНС показали фото наслідків
25 травня, 07:25

Новини

На Троєщині частково буде обмежено рух транспорту: схема
На Троєщині частково буде обмежено рух транспорту: схема
24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника
24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника
Приїхав до України волонтером. Американець Фред Гранді загинув у Києві від російської атаки
Приїхав до України волонтером. Американець Фред Гранді загинув у Києві від російської атаки
Фахівці держпідприємства «Документ» одночасно «працювали» у Варшаві та Києві: деталі справи
Фахівці держпідприємства «Документ» одночасно «працювали» у Варшаві та Києві: деталі справи
У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)
У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
51K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
35K
Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»
32K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
13K
Академік Володимир Горбулін оцінив російську ракету «Орєшник», якою хизується Путін

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua