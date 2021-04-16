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    Київські митники вилучили майже пів тисячі китайських вібромасажерів

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    Київські митники вилучили майже пів тисячі китайських вібромасажерів
    Фото: Київська митниця

    ВІбромасажери прямували на адресу київських підприємців, які спеціалізуються на торгівлі автозапчастинами

    Київськими митниками виявлено факт недекларування столичним підприємством значної кількості масажерів при ввезенні їх в Україну. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    За супровідними документами, з Китаю на адресу київських підприємців, які спеціалізуються на торгівлі автозапчастинами, прямувала «апаратура вібромасажна електрична, немедичного призначення, в асортименті» трьох торгових марок у кількості понад 3 тис. одиниць.

    Однак під час перевірки вантажу київські митники виявили, що майже восьма частина товару взагалі не задекларована.

    Фактично, в товарній партії знаходилося на 475 масажерів більше від заявленого в декларації. Всі вони торгової марки, дані про яку в декларації також не значилися.

    Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

    475 вібромасажерів, дані про які були відсутні в товаросупровідних документах і не зазначені в митній декларації, митницею вилучено до винесення судом рішення у справі.

    Вартість вилученого буде встановлено згодом.

    Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію антикварних монет та банкнот при спробі вивозу з України.

    Раніше київські митники повідомили про вилучення партії айфонів вартістю в пів мільйона гривень, яку намагалися ввезти до країни з порушенням правила «зеленого коридору».

    Сьогодні, 23 березня, у поштовому відправленні, що надійшло до Києва із США, було виявлено пʼять діамантів на суму 300 тисяч гривень.

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    Теги: митниця Київ Державна митна служба
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