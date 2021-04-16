Київські митники вилучили майже пів тисячі китайських вібромасажерів

ВІбромасажери прямували на адресу київських підприємців, які спеціалізуються на торгівлі автозапчастинами

Київськими митниками виявлено факт недекларування столичним підприємством значної кількості масажерів при ввезенні їх в Україну. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

За супровідними документами, з Китаю на адресу київських підприємців, які спеціалізуються на торгівлі автозапчастинами, прямувала «апаратура вібромасажна електрична, немедичного призначення, в асортименті» трьох торгових марок у кількості понад 3 тис. одиниць.

Однак під час перевірки вантажу київські митники виявили, що майже восьма частина товару взагалі не задекларована.

Фактично, в товарній партії знаходилося на 475 масажерів більше від заявленого в декларації. Всі вони торгової марки, дані про яку в декларації також не значилися.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

475 вібромасажерів, дані про які були відсутні в товаросупровідних документах і не зазначені в митній декларації, митницею вилучено до винесення судом рішення у справі.

Вартість вилученого буде встановлено згодом.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію антикварних монет та банкнот при спробі вивозу з України.

Раніше київські митники повідомили про вилучення партії айфонів вартістю в пів мільйона гривень, яку намагалися ввезти до країни з порушенням правила «зеленого коридору».

Сьогодні, 23 березня, у поштовому відправленні, що надійшло до Києва із США, було виявлено пʼять діамантів на суму 300 тисяч гривень.