Із столичного ТРЦ евакуювали людей, Кличко розповів, що трапилося

Екстрені служби прямують на місце

У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами очільника столиці, попередньо – на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

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«Екстрені служби прямують на місце», – заявив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей.

Нагадаємо, що раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус.