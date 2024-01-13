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Із столичного ТРЦ евакуювали людей, Кличко розповів, що трапилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із столичного ТРЦ евакуювали людей, Кличко розповів, що трапилося
Займання сталося у дитячій кімнаті ТРЦ
фото: скріншот із відео

Екстрені служби прямують на місце

У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами очільника столиці, попередньо – на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

«Екстрені служби прямують на місце», – заявив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей. 

Нагадаємо, що раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус

Теги: Віталій Кличко евакуація

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