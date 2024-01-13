У Києві сталася пожежа в сміттєзбірнику: є загиблі (фото)

У столиці сталося займання у сміттєзбірнику

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіла двох осіб

У ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві.

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«13 січня о 00:14 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Амвросія Бучми», – йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі в Києві рятувальники виявили тіла двох осіб фото: ДСНС

За даними ДСНС, займання сталося у сміттєзбірнику на першому поверсі. Загоряння ліквідовано о 00:43.

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«Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб», – зазначили вогнеборці.

Уночі 13 січня в Києві спалахнув сміттєзбірник фото: ДСНС

Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус.