Пожежа в Санкт-Петербурзі: декількох людей затоптали під час евакуації

Загорання на склады сталося через погану проводку

Під час евакуації з палаючого складу Wildberries в Санкт-Петербурзі охоронці навмисно закрили ворота, через які могли евакуюватися люди. Про це розповів очевидець та співробітник маркетплейсу, якого цитують російські телеграм-канали.

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За словами працівника складу, загорання сталося через погану проводку.

О 7-й годині ранку спалахнули палети з побутовою хімією.

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Працівники не одразу зреагували на пожежну сигналізацію, бо минулого тижня спрацьовувала навчальна тривога, всі подумали, що це нові вчення.

Коли пожежа стала очевидною, 1800 співробітників почали стихійно евакуюватися, зносячи на своєму шляху металеві шафи для перевдягання. За словами співробітників, охорона не випускала їх без огляду. Коли ситуація стала критичною, натовп просто зніс охоронців.

Вогонь охопив площу 70 тисяч квадратів. На площі 50 тисяч квадратів стався обвал покрівлі.

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Співробітник складу також розповів, що в одному з приміщень складу закрили ворота, через які могли вибігти люди, але їх закрили, щоб вогонь не поширювався на решту приміщень. Працівників виводили через маленькі двері, каже він. Постраждалих, повідомляє очевидець, він бачив на власні очі.

Декілька людей, за словами співробітників, затоптали під час евакуації. Але офіційно постраждалих немає. Все згоріло.

Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.

Площа пожежі складала 70 тис. квадратних метрів.

Повідомляється, що обвалення сталося на площі 40 тис. кв. м.

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Оприлюднено відео масштабної пожежі на складі у Санкт-Петербурзі, зняте з ілюмінатора літака.

Чорний страшний стовп диму піднімається в небо над містом.

Під час евакуації з палаючого складу Wildberries навмисно закрили ворота, через які могли вибігти люди, розповів очевидець та співробітник маркетплейсу. За його словами, евакуація проходила у сильній тисняві.