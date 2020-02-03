Інспектори полюють на «героїв парковки» на Лівобережці (фото)



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Інспектори евакуюють на штрафмайданчики автомобілі, припарковані у заборонених місцях Фото: Інспекція з паркування

Автомобілі порушників забирають на штрафмайданчики

Сьогодні, 3 лютого, інспектори з паркування проводять рейд біля станції метро «Лівобережна» в Києві.

Як повідомляє пресслужба Інспекції з паркування, продовжується активна боротьба з «героями парковок».

Інспектори оприлюднили фото евакуйованих автомобілів порушників.

Нагадаємо, 30 січня на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі Києва невідомі жорстоко провчили власника автомобіля, що припаркувався на газоні.

Як повідомлялося, з початку 2020 року з вулиць Києва до спецмайданчиків доставлено майже тисячу автомобілів, власники яких порушили Правила дорожнього руху. У результаті накладено відповідні штрафні санкції та додаткові витрати за послуги транспортування та зберігання транспортних засобів.

Як заявив нещодавно радник київського міського голови Максим Бахматов, у Києві багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху. Працює понад тисячу тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто.