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Уламок дрона пробив печінку: лікарі «Охматдиту» врятували життя 12-річній киянці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Уламок дрона пробив печінку: лікарі «Охматдиту» врятували життя 12-річній киянці
Для порятунку Ясміни хірурги провели складну операцію, яка тривала майже чотири години
фото: Міністерство охорони здоров'я України﻿

Сантиметровий уламок пробив лобове скло автівки, переднє пасажирське сидіння та проник у черевну порожнину дитини

Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» врятували життя 12-річній киянці Ясміні, яка зазнала важкого поранення під час атаки російських безпілотників на столицю. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, інформує «Главком».

Подія сталася під час чергової повітряної тривоги 3 вересня. Ясміна разом із подругою мала їхати на заняття з танців, однак через небезпеку дівчата чекали на відбій тривоги. Упродовж тієї доби сирени у столиці лунали сім разів, а сумарно загроза для Києва тривала цілих 15 годин і 10 хвилин.

Після чергового відбою батько подруги Ясміни повіз дівчат на гурток. Уже дорогою сирена пролунала ще раз – на місто вкотре летіли російські дрони. Аж раптом один із них впав і вибухнув прямо перед автомобілем, де їхали діти.

Сантиметровий уламок пробив лобове скло автівки, переднє пасажирське сидіння та проник у черевну порожнину дитини. Він пошкодив одну з найбільших вен, наскрізь пройшов печінку та зупинився біля хребта, спричинивши масивну внутрішню кровотечу.

Перехожі надали пораненій дівчинці першу допомогу, після чого карета «швидкої» терміново доправила її до «Охматдиту». Після екстреного обстеження хірурги провели складну операцію, яка тривала майже чотири години.

Уламок, вилучений хірургами з тіла дівчинки
Уламок, вилучений хірургами з тіла дівчинки
фото: Міністерство охорони здоров'я України

«Найбільш загрозливим був розрив цієї вени. Ми тимчасово перекрили кровотік, виконали пластику та відновили її прохідність. Щодо печінки – сам канал рани ми закрили спеціальним гемостатичним матеріалом, щоб зупинити кровотечу. Нам вдалося зберегти всі життєво важливі органи», – розповів професор та лікар-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Ясміна зі своїми рятівниками перед випискою
Ясміна зі своїми рятівниками перед випискою
фото: Міністерство охорони здоров'я України

Наразі Ясміна вже перебуває вдома на амбулаторному лікуванні та відновлюється після перенесеної операції.

Нагадаємо, київські лікарі вперше виконали лапароскопічну корекцію атрезії дванадцятипалої кишки у новонародженої дитини. У медзакладі розповіли, що Анна, третя дитина в сім’ї, спочатку почувалася добре, однак на третю добу життя її стан різко погіршився – з’явилися блювання, втрата ваги та порушення дихання. Після проведення рентгенологічного обстеження лікарі запідозрили вроджену патологію та направили немовля до «Охматдиту», де її госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

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Теги: Київ лікар лікарня Охматдит

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