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Флеш відповів, чи залишиться Україна без інтернету через атаки РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Флеш відповів, чи залишиться Україна без інтернету через атаки РФ
Російські удари пошкодили інтернет-інфраструктуру
фото: ДСНС

Росіяни атакують мережеву інфраструктуру, однак повністю «покласти» зв'язок не зможуть. Водночас українців попередили про іншу проблему

Російські удари по інформаційній інфраструктурі не зможуть повністю залишити Україну без інтернету. Однак в окремих районах можливі тимчасові перебої зі зв'язком, а послуги провайдерів можуть подорожчати через витрати на відновлення пошкоджених мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

За його словами, російські війська атакують інформаційну мережеву інфраструктуру України. Водночас особливості її побудови не дозволять противнику залишити без доступу до інтернету всю країну, область або місто.

«Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету», – написав Бескрестнов.

Водночас «Флеш» не виключив локальних перебоїв. За його словами, у разі пошкодження окремих об'єктів проблеми зі зв'язком можуть виникати на певних територіях. Він висловив сподівання, що провайдери зможуть оперативно їх усувати.

Окремо Бескрестнов попередив про можливе подорожчання інтернету. Вартість послуг, за його словами, справді може зрости, оскільки операторам доведеться компенсувати витрати на ремонт пошкодженої російськими атаками інфраструктури.

Радник президента також закликав українців не піддаватися російським інформаційним атакам та повідомленням про нібито неминуче масштабне зникнення зв'язку. «Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету», – зазначив він.

Нагадаємо, 23 вересня внаслідок російської атаки на Київ постраждали об'єкти цифрової інфраструктури, що спричинило перебої в роботі інтернет-провайдерів.

Зокрема, оператор Utels повідомив про пошкодження столичного дата-центру, де розміщене його вузлове обладнання. Об'єкт залишився без електроживлення, через що частина користувачів зіткнулася з проблемами доступу до мережі. На місці працювали аварійно-ремонтні бригади.

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Теги: інтернет Київ Сергій Бескрестнов

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