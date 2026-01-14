Головна Київ Фото
У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі
Поліція розслідує обставини трагічної події в Деснянському районі столиці
фото: Національна поліція України

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті родини  стало отруєння чадним газом

У Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

«Днями, до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя.  У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона», – йдеться у повідомленні.

У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі фото 1

Слідство встановило, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкона були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті родини  стало отруєння чадним газом.

У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі фото 2

«Правоохоронці наголошують: чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі!», – йдеться у заяві.

До слова, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора.

Крім того, у Броварах від отруєння чадним газом з генератора загинув чоловік. 56-річний місцевий житель спустився до підвалу аби увімкнути електрогенератор, однак знепритомнів.

