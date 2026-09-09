Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва

За попередньою інформацією, унаслідок влучання в будинку є руйнування

Під час п'ятої від початку доби повітряної тривоги, яка в столиці тривала близько 6 хвилин, у Дніпровському районі Києва ворожий БпЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці події спалахнула пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, унаслідок влучання в будинку є руйнування. До місця надзвичайної ситуації негайно вирушили всі екстрені служби.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Оновлено о 17:35

Унаслідок російської атаки на Київ загинула жінка, ще одна людина постраждала. КМДА повідомила, що внаслідок атаки загинула жінка. Ще одна людина отримала поранення. У міській адміністрації висловили співчуття рідним та близьким загиблої.

Вирва біля дев'ятиповерхівки у Дніпровському районі столиці фото: ДСНС Києва

Рятувальники гасять пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу фото: ДСНС Києва

Евакуація жителів будинку фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок.

Також унаслідок повітряної атаки російських військ на Київщину руйнувань зазнав промисловий об'єкт у Василькові. За попередніми даними, постраждалих немає. За інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), в Обухівському районі внаслідок атаки було пошкоджено виробничо-складське приміщення.

Також у Дніпровському районі Києва, ворожий БпЛА влучив у складське приміщення.