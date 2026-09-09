Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва
За попередньою інформацією, унаслідок влучання в будинку є руйнування
Під час п'ятої від початку доби повітряної тривоги, яка в столиці тривала близько 6 хвилин, у Дніпровському районі Києва ворожий БпЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці події спалахнула пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».
За попередньою інформацією, унаслідок влучання в будинку є руйнування. До місця надзвичайної ситуації негайно вирушили всі екстрені служби.
Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.
Оновлено о 17:35
Унаслідок російської атаки на Київ загинула жінка, ще одна людина постраждала. КМДА повідомила, що внаслідок атаки загинула жінка. Ще одна людина отримала поранення. У міській адміністрації висловили співчуття рідним та близьким загиблої.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок.
Також унаслідок повітряної атаки російських військ на Київщину руйнувань зазнав промисловий об'єкт у Василькові. За попередніми даними, постраждалих немає. За інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), в Обухівському районі внаслідок атаки було пошкоджено виробничо-складське приміщення.
Також у Дніпровському районі Києва, ворожий БпЛА влучив у складське приміщення.
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