Військовий із дружиною купили хату в селі за $4 тис. та показали її перевтілення

Олена Кучерук показала, як їй з чоловіком вдалося привести до ладу стару хату в селі

Киянка показала як проходить ремонт її нового будинку в селі на Рівненщині

Киянка Олена Кучерук зі своїм чоловіком-військовим придбали хату в Рівненській області за $4 тис. Господарка показала та розповіла, як їм вдалося перевтілити старий будинок без ремонту за кілька років. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис авторки у Threads.

Олена Кучерук у 2024 році почала ремонт у будинку. Частіше роботами займається її чоловік, однак через службу в ЗСУ він має небагато часу на це. Однак пара приводить будинок до ладу власними силами.

«З грудня 2024 розважаємось ремонтом, можливо справились би швидше, але чоловік робить все власними руками, а він військовослужбовець тому часу не багато. Це була непогана інвестиція $4 тис. (без ремонту). Ремонт і в середині і зовні – власними силами», – розповідала господиня у своєму блозі.

Власниця будинку в селі на Рівненщині показала, як їй вдалося перевтілити будинок фото: Тhreads.com/@olenka_kucheruk

У 2025 році подружжя вже почало працювати над терасою та фасадом будинку. Власниця показала, як їм вдалося перевтілити будинок.

Будинок до перевтілення фото: Тhreads.com/@olenka_kucheruk

«Перше фото березень 2025, мій чоловік військовослужбовець на куп'янському напрямку, і ми в переписці плануємо майбутню веранду/терасу/не знаю як назвати це. Потім була його операція, відпустка для відновлення і купа проробленої роботи. Ну і зараз, нарешті майже доробили фасад. На дах уваги не звертаємо, він в планах на дуже далеке майбутнє. А в планах вже огорожа, ремонти не закінчуються ніколи», – вважає киянка.

Будинок після перевтілення фото: Тhreads.com/@olenka_kucheruk

На кадрах, якими поділилася Олена Кучерук, показала, як змінилася їхня кухня у сільській хаті, а також подвірʼя будинку.

Кухня до та після перевтілення фото: Тhreads.com/@olenka_kucheruk

«Коли ми заїхали, я була в повному «захваті» від дизайнерської ідеї з унітазом на кухні. Я навіть не фотографувала, ті фото «До» які є це те, що було в оголошенні коли купували. Кухню ми зробили супер бюджетно, бо плитка на фартух лишилась з ванни, столешню чоловік зробив з OSB (багатошаровий листовий матеріал, виготовлений з деревних стружок) і зверху велика плитка. Замість дверей на шафки – штори з секонда. Плита та котел йшли разом з хатою Але мені наша кухня надзвичайно подобається», – розповіла Кучерук.

Нагадаємо, Віктор та Інга Вороненки з Бахмута придбали хату у селі Бачманівка, що на Хмельниччині. Подружжя Вороненків мешкало у Німеччині та зрештою повернулося до України. Вони розповіли, що пошук нового житла в Україні зайняв чимало часу. Родина шукала будинки в різних областях. Врешті їм вдалося віднайти хату неподалік міста Славута у Хмельницькій області. Господарі показали свій новий будинок та розповіли, як планують перевтілювати дім.