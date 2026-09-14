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У Шевченківському районі дерево впало на дорогу та обірвало лінію електропередачі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Шевченківському районі дерево впало на дорогу та обірвало лінію електропередачі (фото)
Падіння дерева на вулиці Стеценка у Києві
фото: Київська служба порятунку/Facebook

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися чотири рятувальники та автокран

У Шевченківському районі столиці на вулиці Стеценка в напрямку станції метро «Сирець» впало дерево. Унаслідок падіння було пошкоджено лінію електропередачі та повністю перекрито рух транспорту проїжджою частиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КАРС «Київська служба порятунку».

До ліквідації наслідків залучалася спецтехніка
До ліквідації наслідків залучалася спецтехніка
фото: Київська служба порятунку/Facebook

На місце події виїжджав оперативний підрозділ Четвертого аварійно-рятувального взводу КАРС. Рятувальники за допомогою спецтехніки розпиляли повалене дерево та прибрали його з проїжджої частини, після чого рух транспорту вулицею відновлено.

Рятувальники розпилюють повалене дерево
Рятувальники розпилюють повалене дерево
фото: Київська служба порятунку/Facebook

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися чотири рятувальники та автокран.

Нагадаємо, у липні співробітники КАРС разом із фахівцями КП «Київблагоустрій» виконали складну операцію з прибрання поваленого дерева у Солом’янському районі. На вулиці Михайла Донця масивне дерево вагою близько чотирьох тонн впало на торцеву частину житлового будинку та повністю перекрило доступ до прибудинкової території. Аби обережно зняти конструкцію й не пошкодити житловий будинок, рятувальники залучали автовишку та важкий 40-тонний кран.

Теги: Київ рослини

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