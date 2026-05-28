Понад 8 млрд грн на світлі: названо компанії, які заробили найбільше на генераторах

Ростислав Вонс
За словами аналітиків, у 2026 році ринок генераторів і далі буде прибутковим
фото: glavcom.ua (ілюстративне)
Після різкого зростання ринку генераторів у 2023–2024 роках темпи зростання торік суттєво сповільнилися

Починаючи з 2023 року ринок генераторів став одним із найдинамічніших в Україні. Тоді виручка компаній у цій сфері зросла в середньому на 1088%. У 2024 році попит продовжив зростати, а ринок показав зростання ще на 1132%. Водночас у 2025 році ситуація змінилася – темпи зростання виручки сповільнилися до 65%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

За підсумками минулого року концентрація капіталу в сегменті постачання електрогенераторів залишається високою. Для формування рейтингу аналітики дослідили двадцять найбільших юридичних осіб, що не перебувають в стані припинення на квітень 2026 року, з основним видом економічної діяльності 27.11 «Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів» зі встановленою межею річного доходу у понад 100 млн грн.

Зазначається, що найбільший обсяг виручки серед цих компаній, які брали участь у тендерах у 2025 році зафіксовано у ТОВ «Еліз» – 1,195 млрд грн. Другу позицію займає ТОВ «Укрелектроапарат» із доходом у 1,107 млрд грн. До п’ятірки підприємств із найвищими показниками доходу також увійшли ТОВ «ЕДС-ПАУЕР” (понад 780 млн грн), ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів» (майже 499 млн грн) та ТОВ «Дарекс-Енерго» (близько 296 млн грн).

Аналітики наголошують, що фінансові показники провідних підприємств демонструють стійку позитивну динаміку. Попри загальне сповільнення темпів зростання ринку до 65%, більшість компаній із топ-20 зафіксували приріст виручки відносно минулого року на рівні понад 50%.

інфографіка: YouControl

У 2025 році чітко видно, що доходи зростають у другому півріччі. Це пов’язано з підготовкою до осінньо-зимового сезону. Так, у топ-20 компаній виручка зросла: у другому кварталі – на 44%, у третьому – на 65%, а у четвертому – на 67%.

Найбільший обсяг коштів на закупівлю генераторів було спрямовано у Києві, де сума за публічними закупівлями становила 182,25 млн грн. за 2025 рік. Друге місце за рівнем капіталовкладень посідає Запорізька область із показником 114,87 млн грн. Значні обсяги фінансування також зафіксовані у Дніпропетровській (42,73 млн грн) та Вінницькій (10,90 млн грн) областях.

інфографіка: YouControl

До переліку регіонів із бюджетами понад 2 млн грн на закупівлю генеруючих потужностей торік також увійшли Хмельницька, Харківська, Київська, Львівська та Кіровоградська області. Статистика показує, що більше інвестицій спрямовують на енергонезалежність тих областей, де інфраструктура найбільше страждає через атаки РФ.

