Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 55%
Станом на 10:00 ранку 14 квітня у Києві фіксується низький рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), станом на 10:00, 14 квітня 2025 року дорівнює 38. Це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.
Низький рівень забруднення атмосферного повітря фіксується у всіх районаї столиці.
Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 55%.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні, 14 квітня, у Києві очікується мінлива хмарність, вітер південний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, деякі райони Києва з самого ранку 12 квітня були затягнуті смогом, жителі міста скаржилися на запах гару.
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