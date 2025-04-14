Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу

Низький рівень забруднення атмосферного повітря фіксується у всіх районаї столиці

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 55%

Станом на 10:00 ранку 14 квітня у Києві фіксується низький рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), станом на 10:00, 14 квітня 2025 року дорівнює 38. Це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Низький рівень забруднення атмосферного повітря фіксується у всіх районаї столиці.

Найкращий показник якості повітря в Оболонському та Солом'янському районах міста інфографіка SaveEcoBot

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 55%.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні, 14 квітня, у Києві очікується мінлива хмарність, вітер південний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, деякі райони Києва з самого ранку 12 квітня були затягнуті смогом, жителі міста скаржилися на запах гару.