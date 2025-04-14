Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція ідентифікувала молодиків, які слухали російську музику в Києві на тлі трагедії в Сумах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція ідентифікувала молодиків, які слухали російську музику в Києві на тлі трагедії в Сумах
На прохання вимкнути російську музику молодики відповіли сміхом
фото: поліція Києва/Facebook

Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України

Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. 

Повідомляється, що вчора, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

«Відтак правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали на порушників адміністративні
Поліцейські склали на порушників адміністративні
фото: поліція Києва/Facebook
Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
фото: поліція Києва/Facebook
Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України
Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України.

Нагадаємо, у Києві на Контрактовій площі стався публічний конфлікт через російську музику, яка лунала з колонки підлітків. Ганебну поведінку підлітків зафіксувала жінка, яка випадково проходила повз і оприлюднила відео в соцмережах.  

На записі видно, як жінка підходить до компанії молодих людей і просить їх вимкнути російську музику, нагадуючи про жахливу атаку окупантів на Суми.

«Я перепрошую, а ви можете виключити російську музику, будь ласка?», – каже жінка. У відповідь на її слова лунає зухвалий сміх підлітків.

Після цього вона емоційно додає: «Ви знущаєтесь – п’ять годин тому був приліт по Сумах, а ви слухаєте російську музику», і попереджає, що викличе поліцію.

У підписі до відео жінка зазначила, що одна з дівчат попросила вибачення і пообіцяла проконтролювати ситуацію. Однак, за свідченнями очевидців, після зауваження підлітки включили гімн Російської Федерації.

Зауважимо, що ця ситуація відбулася на тлі жахливої трагедії в Сумах. У результаті ракетного обстрілу з боку рф, що стався 13 квітня, загинуло щонайменше 34 людини, з них двоє дітей. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей. 

Теги: Суми Київ діти російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наїзд на пішохода стався у грудні минулого року у районі станції метро «Мінська»
На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
21 березня, 10:12
Зруйнована садиба Зеленських в Києві
Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток
25 березня, 08:25
Подальшою долею дитини опікуватимуться соціальні служби
Київська поліція врятувала дитину від неадекватної матері
14 березня, 12:34
Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 62%
У Києві зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря
22 березня, 09:19
Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення
У парку «Феофанія» чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни (фото)
31 березня, 12:44
Влада Києва звернулася до власників цифрових носіїв із пропозицією долучитися до ініціативи, яка вже має широку підтримку серед рекламних операторів
Відзавтра у Києві про хвилину мовчання нагадуватимуть ще й рекламні носії
31 березня, 20:52
Правоохоронці затримали фігуранта в приміщенні власного службового кабінету під час отримання ним неправомірної вигоди у сумі $1,2 тис
Посадовець Держпродспоживслужби, викритий на хабарі, постане перед судом
2 квiтня, 12:35
На перехресті з круговим рухом водію тролейбуса стало зле
У Києві тролейбус виїхав на зустрічну смугу – водію стало зле
5 квiтня, 16:56
Призначено додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 між Києвом та Одесою
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Києвом і Одесою на великодні свята
10 квiтня, 07:49

Новини

Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Поліція ідентифікувала молодиків, які слухали російську музику в Києві на тлі трагедії в Сумах
Поліція ідентифікувала молодиків, які слухали російську музику в Києві на тлі трагедії в Сумах
Рух транспорту на Великій Кільцевій та вулиці Зої Гайдай частково обмежено: схема
Рух транспорту на Великій Кільцевій та вулиці Зої Гайдай частково обмежено: схема
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах
Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
127K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум
15K
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua