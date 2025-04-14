Поліція ідентифікувала молодиків, які слухали російську музику в Києві на тлі трагедії в Сумах

Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України

Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вчора, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

«Відтак правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали на порушників адміністративні фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. фото: поліція Києва/Facebook

Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України.

Нагадаємо, у Києві на Контрактовій площі стався публічний конфлікт через російську музику, яка лунала з колонки підлітків. Ганебну поведінку підлітків зафіксувала жінка, яка випадково проходила повз і оприлюднила відео в соцмережах.

На записі видно, як жінка підходить до компанії молодих людей і просить їх вимкнути російську музику, нагадуючи про жахливу атаку окупантів на Суми.

«Я перепрошую, а ви можете виключити російську музику, будь ласка?», – каже жінка. У відповідь на її слова лунає зухвалий сміх підлітків.

Після цього вона емоційно додає: «Ви знущаєтесь – п’ять годин тому був приліт по Сумах, а ви слухаєте російську музику», і попереджає, що викличе поліцію.

На Контрактовій площі в Києві підлітки слухали російську музику після ракетного удару по Сумах, а коли жінка зробила їм зауваження, почали сміятись і увімкнули російський гімн pic.twitter.com/46pSKIVYUe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 14, 2025

У підписі до відео жінка зазначила, що одна з дівчат попросила вибачення і пообіцяла проконтролювати ситуацію. Однак, за свідченнями очевидців, після зауваження підлітки включили гімн Російської Федерації.

Зауважимо, що ця ситуація відбулася на тлі жахливої трагедії в Сумах. У результаті ракетного обстрілу з боку рф, що стався 13 квітня, загинуло щонайменше 34 людини, з них двоє дітей. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей.