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Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
Небо в Києві зранку, 12 квітня
фото: glavcom.ua

Вулиці столиці після нічних атак РФ затягнуло димом

Деякі райони Києва з самого ранку 12 квітня затягнуло смогом. Жителі міста скаржаться на запах гару. Про це передає «Главком».

Влада поки цю ситуацію не коментувала. Проте, ймовірно, це може бути пов’язано з нічними атаками РФ.

Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

За даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 57. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото) фото 2

Станом на 08:00 вологість повітря складає 65%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни запустили дрони по Києву та області. Внаслідок ворожої атаки у столиці зайнялись пожежі.

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Теги: Київ війна окупанти пожежа повітря

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