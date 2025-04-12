Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)

Вулиці столиці після нічних атак РФ затягнуло димом

Деякі райони Києва з самого ранку 12 квітня затягнуло смогом. Жителі міста скаржаться на запах гару. Про це передає «Главком».

Влада поки цю ситуацію не коментувала. Проте, ймовірно, це може бути пов’язано з нічними атаками РФ.

За даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 57. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 08:00 вологість повітря складає 65%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни запустили дрони по Києву та області. Внаслідок ворожої атаки у столиці зайнялись пожежі.