Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
Вулиці столиці після нічних атак РФ затягнуло димом
Деякі райони Києва з самого ранку 12 квітня затягнуло смогом. Жителі міста скаржаться на запах гару. Про це передає «Главком».
Влада поки цю ситуацію не коментувала. Проте, ймовірно, це може бути пов’язано з нічними атаками РФ.
За даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 57. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Станом на 08:00 вологість повітря складає 65%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни запустили дрони по Києву та області. Внаслідок ворожої атаки у столиці зайнялись пожежі.
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