У Києві водій таксі схопив за лице і облаяв пасажирку через зауваження щодо російської мови

Служба таксі заблокувала водія без можливості відновлення на роботі

У Києві стався інцидент із водієм таксі, який висадив пасажирку з автомобіля та схопив її за обличчя після зауваження щодо використання російської мови. Поліція проводить перевірку цього випадку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Як зазначили у виданні, випадок трапився з координаторкою акції на підтримку полонених у Чернігові та Рівному Іванною Грищенко.

За словами дівчини, вранці 26 березня вона прямувала на акцію нагадування про хвилину мовчання, яка відбувалася біля станції метро «Арсенальна».

Таксі компанії Bolt приїхало пізніше, ніж було вказано у застосунку. Оскільки Іванна мала прибути на місце о 9 годині, вона попросила водія їхати швидше.

Активістка припускає, що чоловік сприйняв це як заклик до порушення правил дорожнього руху, після чого відповів їй російською мовою: «Дівчино, за Законом України...». Тоді вона відповіла, що «за законом треба говорити на роботі українською».

Після цього водій зупинив машину і сказав Іванні вийти. Він також наголосив на тому, що «говорить рідною мовою» – тобто російською.

«Питань немає, берете валізу і їдете в Росію. Розмовляти рідною мовою. І жодні закони вам не заборонять», – відповіла дівчина.

Коли дівчина виходила з таксі, вона знову заговорила про українську мову. Водій, лаючись, також покинув автівку.

«Він зрозумів, мабуть, що мати не діють. Взяв мене за лице і почав трусити, кричачи на всю вулицю: «Я тебе навчу розмовляти. Сволото. Падаль»», – розповіла Іванна.

Водій хотів зробити так ще раз, але після вимоги дівчини не чіпати її, повернувся у машину.

Іванна написала на водія заяву в поліцію. У пресслужбі підтвердили факт її реєстрації. Заяву розглядають, але поки не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці перевіряють всі обставини.

Компанія Bolt повідомила hromadske, що заблокувала акаунт водія без можливості відновлення. Також там висловили готовність надати поліції потрібну інформацію щодо цього випадку.

«Нам шкода, що пасажирка отримала неприємний досвід під час поїздки. […] Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим найвищим пріоритетом», – зазначили в компанії.

Там додали, що регулярно нагадують своїм водіям-партнерам про те, що обслуговування клієнтів має відбуватися державною мовою.

Нагадаємо, у невеликому містечку Снятин, Івано-Франківської області, стався інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві. Під час обіду в одному з місцевих закладів громадського харчування жінка, яка зробила зауваження щодо російської музики, стала жертвою фізичного нападу.