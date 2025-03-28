Візьми друга з притулку. У Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин

Торік у Києві було проведено два масштабних заходи, під час яких понад 230 тварин знайшли нові родини

Кияни, які вже мають собак і котів, на заході зможуть зареєструвати своїх улюбленців у системі «Реєстр домашніх тварин»

26 та 27 квітня в Міжнародному виставковому центрі втретє відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин. Він об’єднає одразу кілька відомих притулків Києва та області. Подію організовує комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланнням на офіційний портал Києва.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, торік було проведено два таких масштабних заходи, під час яких понад 230 тварин знайшли нові родини. Водночас через війну кількість собак і котів, які залишилися без домівок, постійно зростає. Тож, каже Возний, якщо ви думали взяти в родину чотирилапого друга, вкотре закликаємо: не купуйте – прихистіть.

Олександр Возний додав, що також є важливою підготовка майбутніх власників до появи нового улюбленця в родині. Для цього організатори підготували насичену програму. Протягом заходу відвідувачі зможуть взяти участь у безкоштовних тренінгах і лекціях від ветеринарів та кінологів. Експерти надаватимуть рекомендації щодо адаптації тварин у новій сім’ї, першої допомоги і склад базової аптечки для улюбленця.

За словами директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергія Сабурова, кияни, які вже мають собак і котів, на заході зможуть зареєструвати своїх улюбленців у системі «Реєстр домашніх тварин».

Крім того, лікарі комунального підприємства спільно з благодійною організацією HAU та Головним управлінням Держпродспоживслужби в місті Києві проведуть безкоштовні стерилізації та вакцинації від сказу для тварин внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та їхніх сімей, осіб з інвалідністю та людей старшого віку. Реєстрація обов’язкова за посиланням.

До заходу також можуть долучатися волонтери та малі притулки для тварин. Реєстрація триватиме до 15 квітня за посиланням.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва визнав 31-річного киянина винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі безпритульної собаки. Чоловіка засуджено до 7,5 років позбавлення волі.

Др слова, найбільші навколоводні птахи України повернулися до своїх літніх домівок у Київському зоопарку. Повідомляється, що родина пеліканів у Київзоо налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів, до того ж минулоріч ця галаслива зграя поповнилась трьома пташенятами рожевого пелікана.