Головна Київ Новини
search button user button menu button

Візьми друга з притулку. У Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Візьми друга з притулку. У Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин
Торік у Києві було проведено два масштабних заходи, під час яких понад 230 тварин знайшли нові родини
фото: КМДА

Кияни, які вже мають собак і котів, на заході зможуть зареєструвати своїх улюбленців у системі «Реєстр домашніх тварин»

26 та 27 квітня в Міжнародному виставковому центрі втретє відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин. Він об’єднає одразу кілька відомих притулків Києва та області. Подію організовує комунальне підприємство  «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланнням на офіційний портал Києва

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, торік було проведено два таких масштабних заходи, під час яких понад 230 тварин знайшли нові родини. Водночас через війну кількість собак і котів, які залишилися без домівок, постійно зростає. Тож, каже Возний, якщо ви думали взяти в родину чотирилапого друга, вкотре закликаємо: не купуйте – прихистіть. 

Олександр Возний додав, що також є важливою підготовка майбутніх власників до появи нового улюбленця в родині. Для цього організатори підготували насичену програму. Протягом заходу відвідувачі зможуть взяти участь у безкоштовних тренінгах і лекціях від ветеринарів та кінологів. Експерти надаватимуть рекомендації щодо адаптації тварин у новій сім’ї, першої допомоги і склад базової аптечки для улюбленця.

За словами директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергія Сабурова, кияни, які вже мають собак і котів, на заході зможуть зареєструвати своїх улюбленців у системі «Реєстр домашніх тварин».

Крім того, лікарі комунального підприємства спільно з благодійною організацією HAU та Головним управлінням Держпродспоживслужби в місті Києві проведуть безкоштовні стерилізації та вакцинації від сказу для тварин внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та їхніх сімей, осіб з інвалідністю та людей старшого віку. Реєстрація обов’язкова за посиланням.

До заходу також можуть долучатися волонтери та малі притулки для тварин. Реєстрація триватиме до 15 квітня за посиланням.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва визнав 31-річного киянина винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі безпритульної собаки. Чоловіка засуджено до 7,5 років позбавлення волі. 

Др слова, найбільші навколоводні птахи України повернулися до своїх літніх домівок у Київському зоопарку. Повідомляється, що родина пеліканів у Київзоо  налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів, до того ж минулоріч ця галаслива зграя поповнилась трьома пташенятами рожевого пелікана.

Читайте також:

Теги: кияни Київ тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родина пеліканів у Київзоо налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів
Родина червонокнижних пеліканів з пташенятами повернулася до Київського зоопарку
Вчора, 09:52
Рівно 12 років тому Київ накрив рекордний снігопад
Випало 40 млн тонн снігу. 12 років тому Київ накрив аномальний снігопад
23 березня, 09:23
Забудовника-афериста було викрито у Іспанії та екстрадовано в Україну
В Україну був екстрадований забудовник – фігурант понад сотні афер
19 березня, 15:54
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
15 березня, 22:07
Подальшою долею дитини опікуватимуться соціальні служби
Київська поліція врятувала дитину від неадекватної матері
14 березня, 12:34
У столиці працюють сили ППО
Київ атакують ворожі дрони, працює ППО
8 березня, 22:52
У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Хто вам сказав, що я слабка?»
«Хто вам сказав, що я слабка?». У Києві відкрилася виставка, присвячена жінкам
6 березня, 08:17
За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda проїхала на заборонний сигнал світлофора та допустила зіткнення з автівкою Chevrolet
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)
4 березня, 18:36
2 березня ярмарки відбудуться у п'яти районах міста
На вихідних 1-2 березня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
1 березня, 06:50

Новини

«Укрзалізниця» після кібератаки відкрила додаткові каси у двох містах
«Укрзалізниця» після кібератаки відкрила додаткові каси у двох містах
Візьми друга з притулку. У Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин
Візьми друга з притулку. У Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин
Розтрата на асфальті: у Києві чиновниця підозрюється у зловживанні на 850 тис. грн
Розтрата на асфальті: у Києві чиновниця підозрюється у зловживанні на 850 тис. грн
Стало відомо, коли почнуться перші поховання на Національному військовому кладовищі
Стало відомо, коли почнуться перші поховання на Національному військовому кладовищі
Маскував наркотики під гаджети. У Києві затримано наркодилера з «товаром» на 3 млн грн
Маскував наркотики під гаджети. У Києві затримано наркодилера з «товаром» на 3 млн грн
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 29-30 березня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 29-30 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
60K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
9232
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
7881
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
5598
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua