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Обстріл Запоріжжя та Києва: кадри наслідків від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Запоріжжя та Києва: кадри наслідків від ДСНС
У Києві вогнеборці гасили полум'я, спричинене внаслідок ворожої атаки
фото: ДСНС

Серед загиблих внаслідок російської атаки в Запоріжжі – 14-річна дівчинка

Ввечері 21 березня росіяни обстріляли Запоріжжя та Київ. Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинуло двоє людей, пошкоджена цивільна інфраструктура. У Києві загорівся дах багатоповерхівки, обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Запоріжжя

Надзвичайники ліквідували пожежі ресторану на площі 70 кв. м, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на сьомому поверсі девʼятиповерхівки на площі 30 кв.м.

Росіяни обстріляли Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запоріжжя
фото: ДСНС

Один будинок через атаку зруйновано, ще пошкоджено два приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У Запоріжжі є руйнування через ворожу атаку
У Запоріжжі є руйнування через ворожу атаку
фото: ДСНС

На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстренні служби міста. Залучено 63 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС.

Одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро  людей у стані середньої важкості. Загалом до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених. Ця ворожа атака забрала два життя. За уточненою інформацією серед загиблих 14-річна дівчинка.

Київ

У Києві внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. Пожежа сталася у Подільському районі на третьому поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.

Вогнеборці ліквідували займання в столиці
Вогнеборці ліквідували займання в столиці
фото: ДСНС

Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м. Постраждалих немає.

У Києві загорівся дах через ворожу атаку
У Києві загорівся дах через ворожу атаку
фото: ДСНС

Нагадаємо, що триває 1122-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

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Теги: Запоріжжя пожежа рятувальники будинок інфраструктура росіяни Київ обстріл

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