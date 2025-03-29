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Де у Києві купити продуктові товари 29-30 березня: адреси ярмарків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Де у Києві купити продуктові товари 29-30 березня: адреси ярмарків
Ярмарки пройдуть у всіх районах Києва
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста 

Цими вихідними, 29–30 березня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.    

29 березня (субота) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4–10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі –  вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2–10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1–5, вул. Йорданська, 1–9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1–17.

30 березня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32–38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

До слова, Бессарабський ринок із 17 березня закритий на два тижні – фахівці обстежують технічний стан плити перекриття.

Теги: Київ продукти ярмарок

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