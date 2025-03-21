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Знаменитий канадець скасував анонсований раніше концерт у Києві

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Ніл Янг анонсував концерт в українській столиці два тижні тому
фото: Associated Press

Музикант висловив побоювання щодо безпеки своєї команди

Канадський співак Ніл Янг скасував безкоштовний концерт у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rolling Stone

Концерт був анонсований два тижні тому, його планували провести перед початком європейського туру Ніла Янга, проте план змінився через побоювання щодо безпеки.

«У нас було гарне місце проведення концерту, недалеко від укриття, але зміна ситуації на місці занадто сильна. Я не міг із чистою совістю взяти свою команду та інструменти в ту зону. Перепрошую у всіх. Україна – прекрасна країна з чудовим лідером», – йдеться у повідомленні на сайті Neil Young Archives.

Повідомлення закінчується гаслом Slava Ukraini. 

Знаменитий канадець скасував анонсований раніше концерт у Києві фото 1
фото: Скриншот/Neil Young Archives

Зауважимо, Ніл Янг публічно підтримує Україну, засуджує війну, яку розв'язала Росія, та критикує політику президента США Дональда Трампа.

«Главком» повідомляв, що фронтмен американського гурту Green Day Біллі Джо Армстронг під час концерту в Австралії висловився на підтримку України і запитав у слухачів, чи не бажали б вони, щоб Дональд Трамп та Ілон Маск «стулили пельки». Публіка підтримала таку пропозицію  оплесками.

Раніше стало відомо, що команда канадської співачки Селін Діон звинуватила Дональда Трампа (на той момент – ще кандидата в президенти) в тому, що він без дозволу використав одну з найвідоміших пісень Діон на своєму передвиборчому мітингу.

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Теги: Київ Україна концерт

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