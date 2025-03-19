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Світовий рейтинг якості повітря: Київ посів неочікуване місце

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Світовий рейтинг якості повітря: Київ посів неочікуване місце
У Києві функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря
фото: glavcom.ua

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшла 121 столиця

Київ посів 33-тє місце у щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality серед 35 столиць з найкращими показниками стану повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, Київ уже втретє опиняється в «зеленій зоні» рейтингу.

«Нещодавно ми звітували, що впродовж минулого року майже 75% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низький або дуже низький», – зазначив він.

Він додав, що згідно з даними 2024 IQAir World Air Quality Report, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві протягом минулого року становила 9.4 мг/м³. Це забезпечило українській столиці місце в «зеленій» зоні, поруч із такими містами як Токіо (Японія), Рига (Латвія), Відень (Австрія) та іншими.

Разом з тим Возний визнав, що у Києві, як і в будь-якому мегаполісі, час від часу бувають періоди, коли фіксується погіршення якості повітря. Серед причин забрудненості повітря минулого року директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА назвав, зокрема, метеорологічні умови, транскордонний вплив, пожежі в екосистемах міста та області, ворожі обстріли.

«Слід враховувати, що показники, які відображаються в режимі реального часу, свідчать лише про поточний стан якості атмосферного повітря та не відображають загальної тенденції за весь рік», – підкреслив Олександр Возний.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшла 121 столиця. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дакка (Бангладеш), Душанбе (Таджикистан). До списку міст із найчистішим повітрям – Нассау (Багамські Острови), Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Папеете (Французька Полінезія).

У КМДА нагадали, що у столиці функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря. За її роботу відповідають 53 пункти спостереження європейського зразка: 46 індикативних та сім референтних пунктів. Дані з датчиків фіксуються щохвилини, зберігаються на сервері та виводяться в режимі реального часу на сайт та в застосунок Київ Цифровий.

IQAir World Air Quality Report – це щорічний рейтинг, що складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У цьогорічному звіті представлені дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2.5 із 8 954 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з понад 40 000 станцій моніторингу якості повітря, включно з міською системою моніторингу Києва.

Нагадаємо, за даними дослідження швейцарської компанії  IQAair, більшість людей у ​​світі дихають забрудненим повітрям. За результатами вимірів у 2024 році, лише у семи країнах рівень токсичних мікрочастинок PM2,5 не перевищує норм ВООЗ. 

До слова, впродовж лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. У Національній академії наук України пояснили, що до формування тих чи інших концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси. 

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Теги: Австрія Японія рейтинг Латвія Індія Таджикистан Бангладеш Відень повітря столиця Київ екологія

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