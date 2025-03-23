У одному з районів Києва вигоріла вщент квартира після атаки дронів (фото, відео)
У цій квартирі проживала пенсіонерка, що стала жертвою нічної російської атаки
У ніч на 23 березня російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Київ. У декількох районах столиці впали уламки ворожих безпілотників. У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару.
Як інформує «Главком», фото та відео квартири, яка вигоріла опублікувало видання Новини LIVE.
😱Моторошні кадри зі столичної квартири після атаки рашистів на Київ😡 pic.twitter.com/fnssK5QhEm— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 23, 2025
Відомо, що на даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.
Квартира у Дніпровському районі, що згоріла внаслідок атаки російських терористичних військ на Київ 😡 pic.twitter.com/lVM6Xe7eIV— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 23, 2025
У цій квартирі проживала пенсіонерка, що стала жертвою нічної російської атаки. Як розповіла мешканка пошкодженого будинку, до загиблої жінки сьогодні мав приїхати син із Сум.
Багатоповерхівка у Дніпровському районі після атаки рашистів на Київ 😡 pic.twitter.com/RWvZr5alRp— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 23, 2025
Нагадаємо, що у Києві триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атаку загинула людина.
У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.
На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в регіоні. Вогнеборці загасили пожежу, що сталася внаслідок падіння уламків БпЛА на території одного з підприємств у Броварському районі.
Близько другої ночі у селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка. Також пошкоджено три приватні житлові будинки.
Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
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