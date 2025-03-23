У одному з районів Києва вигоріла вщент квартира після атаки дронів (фото, відео)

Вигляд будинку у Дніпровському районі після російської атаки

У цій квартирі проживала пенсіонерка, що стала жертвою нічної російської атаки

У ніч на 23 березня російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Київ. У декількох районах столиці впали уламки ворожих безпілотників. У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару.

Як інформує «Главком», фото та відео квартири, яка вигоріла опублікувало видання Новини LIVE.

Відомо, що на даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Квартира у Дніпровському районі, що згоріла внаслідок атаки російських терористичних військ на Київ 😡 pic.twitter.com/lVM6Xe7eIV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 23, 2025

У цій квартирі проживала пенсіонерка, що стала жертвою нічної російської атаки. Як розповіла мешканка пошкодженого будинку, до загиблої жінки сьогодні мав приїхати син із Сум.

Нагадаємо, що у Києві триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атаку загинула людина.

У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в регіоні. Вогнеборці загасили пожежу, що сталася внаслідок падіння уламків БпЛА на території одного з підприємств у Броварському районі.

Близько другої ночі у селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка. Також пошкоджено три приватні житлові будинки.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.