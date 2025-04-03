Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід

Продавці кажуть, що перша полуниця до Києва приїхала з Греції

На вуличних лотках у Києві з'явилася перша полуниця. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Кілограм ранньої ягоди коштує 200 грн. Ягід на прилавках поки що небагато. Продавчиня запевняє, що полуниця прийшла в Україну з Греції.

У минулому році масовий продаж полуниці на лотках у Києві розпочався у другій декаді травня. Тоді ягоду можна було купити від 55 грн за кіло до 140 грн за «медову Румбу» з Черкас.

Нагадаємо, у столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани. Найдешевше купити банани можна у супермаркетах «Фора» – за кілограм солодких плодів просять 70,80 грн.

Варто зазначити, що зростання ціни на банани відбувається на фоні стабільно високої протягом усієї зими ціни на яблука, найдешевші з яких зараз коштують у середньому 45,90 грн за кіло.

До слова, вчені з Королівського університету Белфаста в Північній Ірландії провели дослідження, яке показало, що люди, які вживали продукти з високим вмістом флавоноїдів, мали нижчий артеріальний тиск.

Полуниця та чорниця багаті на корисні рослинні сполуки, які називаються антоціанами, вони надають ягодам яскравого червоного, синього та фіолетового кольорів. Дослідники пов’язують їх із покращенням здоров’я людини.

Результати досліджень вказують, що жінки, які їли більш як три порції чорниці або полуниці на тиждень, мали на 34 відсотки менший ризик серцевого нападу, ніж ті, хто їв менше.