Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря у Києві 9 жовтня 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у Києві 9 жовтня 2026 року
Вологість повітря у Києві становить
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Уранці 9 жовтня якість повітря в Києві перебуває на доброму рівні – загальний індекс становить 37. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 9 жовтня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Індекс якості атмосферного повітря для головного забрудника – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у Києві станом на 7:00, 9 жовтня 2026 року дорівнює 37 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Оболонському (29 AQI), а також Голосіївському та  Дніпровському (33 AQI) районах. Натомість у Подільському районі зафіксовано найвищий для міста рівень забруднення – 49 AQI.

Якість повітря у Києві 9 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 9 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Водночас за окремими адресами фіксується помірний рівень забруднення повітря. Зокрема, на вул. Григоровича-Барського 5  найвищий – 81 AQI.

Помірний рівень забруднення повітря на вул. Григоровича-Барського 5. Учора, 8 жовтня, тут фіксувався шкідливий рівень 128 AQI
Помірний рівень забруднення повітря на вул. Григоровича-Барського 5. Учора, 8 жовтня, тут фіксувався шкідливий рівень 128 AQI
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 9 жовтня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 9 жовтня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, посилення російських атак змушують Київ перейти в «режим виживання» напередодні зими. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю агентству AFP. Мер зазначив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переїзду – повторивши пропозицію, яка минулого року викликала бурхливу реакцію. Він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації.

Теги: Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у Голосіївському районі Києва
У Голосіївському районі спалахнула пожежа після ворожої атаки (фото)
10 вересня, 08:31
Працівники ДБР затримали фігуранта одразу після одержання другої частини коштів
На Київщині перед судом постане командир, який вимагав 80 тис. грн у сестри бійця
18 вересня, 13:34
Внаслідок падіння уламків пожежі не зафіксовано
У Дарницькому районі Києва уламки дрона впали на територію парковки
22 вересня, 14:19
Виробництво Dukachi у Києві повністю знищене після російського удару
Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві
24 вересня, 12:36
Фрідріх Мерц оглянув пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук
Мерц звернувся до Путіна з місця удару РФ по Академії наук
4 жовтня, 14:49
Російські атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування жителів
Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
2 жовтня, 14:19
На фестивалі очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії
Кіностудія Довженка у Києві знову постраждала через атаку РФ (відео)
7 жовтня, 11:58
У Києві подекуди зупинено рух трамваїв та тролейбусів
У столиці зупинилася частина громадського транспорту
Вчора, 18:46

Новини

Екстрені відключення застосовано на правому березі Києва та частково в області
Екстрені відключення застосовано на правому березі Києва та частково в області
Якість повітря у Києві 9 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 9 жовтня 2026 року
Київпастранс зупинив частину транспорту в трьох районах столиці
Київпастранс зупинив частину транспорту в трьох районах столиці
Київщина: графіки відключення світла 9 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 9 жовтня 2026 року
Столиця переходить в «режим виживання». Кличко закликав киян виїхати з міста
Столиця переходить в «режим виживання». Кличко закликав киян виїхати з міста
Знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці (оновлено)
Знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
79K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
79K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua