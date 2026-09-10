У Голосіївському районі спалахнула пожежа після ворожої атаки (фото)
Інформації про постраждалих внаслідок атаки наразі не надходило
У Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком»
За даними ДСНС, інформації про постраждалих наразі не надходило.
Рятувальники закликали киян та мешканців інших регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно реагувати на зміни безпековоїситуації.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу, а невдовзі в місті пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Ще напередодні Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА в напрямку Києва з кількох напрямків – зокрема, з півночі, через Вишгород. Мешканців закликали не залишати укриттів до завершення небезпеки.
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