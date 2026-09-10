У Голосіївському районі спалахнула пожежа після ворожої атаки (фото)

Інформації про постраждалих внаслідок атаки наразі не надходило

У Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком»

За даними ДСНС, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки наразі не надходило фото: ДСНС України

Рятувальники закликали киян та мешканців інших регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно реагувати на зміни безпековоїситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу, а невдовзі в місті пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Ще напередодні Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА в напрямку Києва з кількох напрямків – зокрема, з півночі, через Вишгород. Мешканців закликали не залишати укриттів до завершення небезпеки.