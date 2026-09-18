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На Київщині перед судом постане командир, який вимагав 80 тис. грн у сестри бійця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині перед судом постане командир, який вимагав 80 тис. грн у сестри бійця
Працівники ДБР затримали фігуранта одразу після одержання другої частини коштів
фото: Державне бюро розслідувань

У разі відмови передати гроші командир погрожував посприяти переведенню бійця до підрозділу, який воює на «нулі»

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Київщини, який вимагав 80 тис. грн у сестри свого підлеглого за нібито гарантії безпечнішого проходження ним служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, командир вийшов на зв’язок із сестрою військовослужбовця та заявив, що за 80 тис. грн у її брата не виникатиме проблем під час проходження служби. У разі відмови передати гроші він погрожував створити військовослужбовцю проблеми та посприяти його переведенню до підрозділу, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Правоохоронці задокументували одержання неправомірної вигоди у два етапи.

Фотофіксація правопорушення
Фотофіксація правопорушення
фото: пресслужба Державного бюро розслідувань

Спочатку командир отримав 30 тис. грн під час зустрічі на парковці одного із супермаркетів на Київщині. Згодом поблизу зупинки громадського транспорту йому передали ще 50 тис. грн.

Одразу після одержання другої частини коштів працівники ДБР затримали фігуранта.

Затриманий працівниками ДБР фігурант справи
Затриманий працівниками ДБР фігурант справи
фото: пресслужба Державного бюро розслідувань

Раніше ДБР повідомляло про його викриття та затримання. Наразі командира обвинувачують у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали майора Національної гвардії, якого підозрюють в організації незаконного переправлення трьох військовозобов'язаних через кордон зі Словаччиною. За даними слідства, офіцер забрав трьох чоловіків у Запоріжжі та повіз їх автомобілем до Закарпатської області. Звідти вони мали пішки через ліс дістатися до державного кордону та перетнути його поза офіційними пунктами пропуску. 

Раніше Національне антикорупційне бюро заявило, що викрило свого співробітника на незаконному переправленні людей за кордон. На час проведення службового розслідування працівника відсторонили від виконання посадових обов'язків.

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Теги: розслідування гроші прокуратура Державне бюро розслідувань Київ

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