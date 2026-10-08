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Столиця переходить в «режим виживання». Кличко закликав киян виїхати з міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Столиця переходить в «режим виживання». Кличко закликав киян виїхати з міста
Міський голова столиці наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації
фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер зазначив, що киянам, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переїзду

Посилення російських атак змушують Київ перейти в «режим виживання» напередодні зими. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю агентству AFP, передає «Главком».

«З кожним днем надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріл нашого міста посилюється. Сьогодні головне – вижити», – заявив Кличко.

Мер зазначив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переїзду – повторивши пропозицію, яка минулого року викликала бурхливу реакцію. Він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації.

«Це мета Путіна... Найкращий сценарій для Путіна – це те, щоб ми всі поїхали й віддали йому наші порожні міста та нашу країну», – сказав мер столиці.

Кличко додав: «Як би добре ми не готувалися, якщо протиповітряна оборона не спрацює, ми можемо опинитися в найгіршому сценарії». Частину провини за недоліки він поклав на уряд.

Нагадаємо, у січні мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Зауважимо, у вересні російські війська перейшли до майже безперервних атак безпілотниками на столицю, запускаючи «шахеди» не лише вночі, а й удень. Це дозволяє окупантам одночасно створювати проблеми для цивільного населення, бізнесу та української протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, змінила тактику далекобійних атак напередодні зими 2026-2027 років та раніше, ніж зазвичай, розпочала кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Москва може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна посилить захист від нових російських ракет і реактивних безпілотників.

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Теги: Віталій Кличко Київ війна

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