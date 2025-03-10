Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу

На одному зі стаціонарних пунктіі моніторингу спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню

Станом на 8:00 10 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 30 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 39.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 33.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 134.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 51.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 28.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 6.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 480.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 49.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 7.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 47.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 21.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 35 мкг/м3;

діоксид азоту – 36.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 12.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 384.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 42.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.7 мкг/м3;

діоксид сірки – 21.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 333.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 49.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.086 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 51 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 59.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 40.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 50.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 66.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 17.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1042.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 81.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 51 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 52.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 39.6 мкг/м3;

оксид вуглецю – 403.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 44.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 7.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 65 (середній рівень забрудненості). Водночас спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 61.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 45.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 54.5 мкг/м3;

озон – 35.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 553.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 6.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 50.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 34.2 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 17.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, учора, 9 березня, У столиці спостерігалося погіршення стану повітря. Найбільше забруднене повітря було у Дарницькому та Дніпровському районах. У КМВА зазначили, що причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода.

До слова, 5 березня у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. Цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала.