Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після найкоротшої зими до Києва прийшла метеорологічна весна

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Після найкоротшої зими до Києва прийшла метеорологічна весна
Цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні
фото: Моя Оболонь/Facebook

Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С

У Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Із 28 лютого середньодобова температура стабільно перевищує 0°C. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми», – зазначили у Центральній геофізичній обсерваторії.

За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. 

«Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала», – йдеться у повідомленні. 

Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні. Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.

Перевірити, який прогноз робив бабак Тимко III із Харківщини щодо весни 2025 року, можна за посиланням.

Читайте також:

Теги: Київ весна повітря погода зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група неповнолітніх побила 14-річного хлопця на столичній Оболоні
Побиття 14-річного хлопця на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо кривдників
26 лютого, 17:32
Робота прибиральників ускладнювалася крутими схилами
Прибирання схилів озера Зелене. Комунальники вдалися до нестандартних рішень
Сьогодні, 08:54
Рада знайшла заміну Окружному адмінсуду Києва
Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»? Війна і право
27 лютого, 15:05
Група підлітків напала на хлопця
У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон
6 лютого, 23:34
Наслідки аварії на Житомирщині
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
15 лютого, 12:36
Псевдомінер пояснив правоохоронцям, що виклик про мінування здійснив через конфлікт з охоронцями зазначеного закладу
У Києві чоловік образився на охоронця і «замінував» торгово-розважальний центр
17 лютого, 11:39
На концерті до Дня Святого Валентина учні столичної школи зіграли сценку, де б’ють співробітника ТЦК
«Побиття» військового ТЦК. Шкільна вистава викликала шквал обурення
17 лютого, 19:47
Британське агентство новин Reuters у вівторок, 4 березня, запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві
Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади
Вчора, 13:39
Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків
Українці накопичили понад 164 тис. нових боргів: за що винні найбільше
Сьогодні, 10:18

Новини

Київ – не Львів. Депутатка Київради пояснила нові правила хвилини мовчання
Київ – не Львів. Депутатка Київради пояснила нові правила хвилини мовчання
Після найкоротшої зими до Києва прийшла метеорологічна весна
Після найкоротшої зими до Києва прийшла метеорологічна весна
Депутатка Київради пояснила, чому доведеться перейменувати частину вулиці Лаврської
Депутатка Київради пояснила, чому доведеться перейменувати частину вулиці Лаврської
Депутатка Київради пояснила, чому парк «Юність» доведеться перейменувати
Депутатка Київради пояснила, чому парк «Юність» доведеться перейменувати
Стала відома доля грошей, зібраних на відбудову «Охматдиту»
Стала відома доля грошей, зібраних на відбудову «Охматдиту»
Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць. Оприлюднено список
Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць. Оприлюднено список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
29K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
28K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
15K
Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре
12K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua