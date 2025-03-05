Після найкоротшої зими до Києва прийшла метеорологічна весна

Цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні

Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С

У Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Із 28 лютого середньодобова температура стабільно перевищує 0°C. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми», – зазначили у Центральній геофізичній обсерваторії.

За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні.

«Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні. Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.

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