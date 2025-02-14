У Києві почалася завірюха. Оголошено І рівень небезпеки

У Києві та області через негоду оголошено підвищений рівень небезпечності

Український гідрометцентр попередив про погіршення погоди у Києві та області

До Києва в День закоханих, 14 лютого, повернулася справжня зима. Як повідомляє кореспондент «Главкома», у столиці почалася завірюха.

Український гідрометцентр попередив про погіршення погоди у Києві та області, через негоду оголошено підвищений рівень небезпечності.

Через сніг у столиці оголошено І рівень небезпеки фото: glavcom.ua

«Ввечері 14 лютого зі збереженням 15 лютого очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см», – прогнозують в Укргідрометцентрі.

На дорогах утвориться ожеледиця. Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Київська міська держадміністрація повідомляє, що підприємства «Київавтодору» вже підготували 553 одиниці спеціальної та допоміжної техніки, а також 35 тис. тонн солі та 40 тис. тонн піску для оброблення вулиць столиці.

Через сніг у столиці оголошено І рівень небезпеки фото: glavcom.ua

«Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби», – звернулась влада до містян.

Підприємства «Київавтодору» вже підготували 553 одиниці спеціальної та допоміжної техніки для боротьби з негодою фото: КМДА

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, в західних областях на дорогах очікується ожеледиця. Про це попереджає «Укргідрометцентр». «Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що у зв’язку з цим оголошено І рiвень небезпеки, жовтий.

Також повідомлялося, шо сьогодні, 14 лютого, холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. Проте буде хмарно.

У західних областях невеликий сніг з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, на сході країни до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.