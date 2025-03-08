В Україні пів години тривала масштабна повітряна тривога

У Київській та більшості інших областей України оголосили повітряну тривогу.

Сьогодні, 8 березня, о 14:55 у Київській та частині інших областей України оголосили повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Однак уже в 15:27 в областях почали лунати відбої. Тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Також у ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.

Російські терористи близько 2:00 вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові на Харківщині.

До слова, триває 1109-й день повномасштабної війни.