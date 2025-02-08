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У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
фото з відкритих джерел

Триває загроза ударних БпЛА

Опівночі в столиці прогриміли вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомляє, що ППО збиває російські цілі над Україною.

Станом на 00:04 тривога у Києві та низці областей триває вже більше ніж три години.

Моніторингові канали пишуть, що є загроза ударних БпЛА.

Повітряні сили повідомляють, що ворожі ударні БпЛА у напрямку Києва з півдня

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни РФ проти України.

До слова, у ніч на 7 лютого ворог вкотре атакував Київщину. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено господарське та гаражне приміщення. Постраждалих серед населення немає.

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Теги: Київ вибух тривога

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