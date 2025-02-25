У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укритя

У Києві о 22:18 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

У Повітярних Силах попереджають про загрозу застосування БпЛА. Можлива робота ППО.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака», – сказав Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.