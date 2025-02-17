Закупівля граніту для Лісового кладовища. Справу ексдиректора ритуальної служби передано до суду

Правоохоронці нагадали, що підозрюваний також є обвинуваченим у кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів на поставці клінкерної цегли під час будівництва колумбарної стіни

Слідство довело, що за «особливий» граніт місто переплатило підряднику понад 2 млн грн бюджетних коштів

У Києві cудитимуть ексдиректора ритуальної служби, який закупив гранітні плити для для колумбарної стіни на Лісовому кладовищі зі збитком в 2 млн грн. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що це чергова схема з розкрадання грошей міського бюджету на будівельних матеріалах, де поліцейські викрили колишнього очільника спеціалізованого комунального підприємства Київської міської ради, обвинувальний акт стосовно обвинуваченого направлено до суду.

У поліції нагадали, що розтрату бюджетних коштів ексдиректором підприємства виконавчого органу КМДА викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури.

Слідчі встановили, що у 2019 році на території Лісового кладовища розпочалось будівництво колумбарної стіни – місця захоронення урн з прахом після кремації.

«Директор ритуальної служби під час складання проєктної документації, з метою навмисного завищення ціни надав експертній державній організації тип граніту, якого немає в наявності та вказав його неіснуючі характиристики. Після чого, виконуючи умови договору, підрядна організація поставила майже півтори тисячі квадратних метрів облицювальних блоків граніту, які в подальшому використовувались у якості меморіальної дошки», – повідомили у поліції.

У подальшому слідство довело, що за граніт, «особливі» характеристики якого існують тільки на папері, місто переплатило підряднику понад 2 млн грн бюджетних коштів. Поліцейські повідомили 53-річному колишньому очільнику підприємства про підозру за ч. 4 ст. 191 (Розтрата бюджетних коштів, вчинене службовою особою у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду. Санкція найбільшого покарання передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, правоохоронці нагадали, що фігурант є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів на поставці клінкерної цегли під час будівництва колумбарної стіни. Тоді внаслідок умисних дій ексслужбовця будівельний матеріал «подорожчав» майже на 900 тисяч гривень.

До слова, Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.