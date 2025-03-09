У столиці високий рівень забрудненості повітря

Станом на 08:00 вологість повітря складає 54%

У столиці сьогодні спостерігається погіршення стану повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 9 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 126. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.

Найбільше забруднене повітря в Дарницькому та Дніпровському районах.

Цей рівень забрудненості може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 08:00 вологість повітря складає 54%.

У КМВА зазначили, що причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів.

У східних областях вночі та вранці місцями туман. В Україну надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками. Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла, на узбережжі морів 7-12°.