Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці високий рівень забрудненості повітря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці високий рівень забрудненості повітря
фото: glavcom.ua

Станом на 08:00 вологість повітря складає 54%

У столиці сьогодні спостерігається погіршення стану повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 9 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 126. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.

Найбільше забруднене повітря в Дарницькому та Дніпровському районах.

Цей рівень забрудненості може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 08:00 вологість повітря складає 54%.

У КМВА зазначили, що причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів.

У східних областях вночі та вранці місцями туман. В Україну надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками. Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла, на узбережжі морів 7-12°.

Читайте також:

Теги: повітря Київ столиця погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 9 березня
В Україні потеплішає до +18°: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 06:00
Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління
Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління
2 березня, 13:36
На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
28 сiчня, 19:43
Прогнозується зниження виробництва картоплі по всій Європі
Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління
28 сiчня, 14:42
Потепління змінює клімат у світі
Катастрофічне потепління протягом десятиліть: вчені пояснили, до чого готуватись
12 грудня, 2024, 16:32
Вчені взяли воду на аналіз у багатьох озерах світу та виявили, що вона швидко нагрівається
Глобальне потепління загрожує озерам: вчені попереджають закипання водойм
18 вересня, 2024, 06:09
У європейських морях перли раніше ніколи не вирощували
Через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес
11 вересня, 2024, 17:00
США може чекати загроза національного масштабу через старіння мостів
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
3 вересня, 2024, 12:05
Активність Сонця з 7 по 9 березня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
7 березня, 07:28

Новини

У столиці високий рівень забрудненості повітря
У столиці високий рівень забрудненості повітря
«Поганий знак»: віряни панікують через обвал хреста на храмі Києво-Печерської лаври
«Поганий знак»: віряни панікують через обвал хреста на храмі Києво-Печерської лаври
Рятувальники понад п’ять годин діставали автівки з провалля у центрі Києва
Рятувальники понад п’ять годин діставали автівки з провалля у центрі Києва
На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест
На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест
«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього
«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього
У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)
У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
16K
Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
9377
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»
8718
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
7640
Українські номери стали недійсними в одній із країн ЄС

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua