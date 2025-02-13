Рух вулицею Вадима Гетьмана у Києві ускладнено. Патрульні дали пораду водіям

Ускладнення руху сталося через несправний трактор

На вулиці Вадима Гетьмана у Києві спостерігається ускладнення руху транспорту. Про це повідомила партульна поліція Києва.

Як повідомили правоохоронці, ускладнення руху сталося через несправний трактор.

«У зв'язку з технічною несправністю, трактор не може продовжувати рух самостійно, тож на вулиці Вадима Гетьмана рух транспорту ускладнений», - повідомили патрульні.

Киян та гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.