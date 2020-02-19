Велика приватизація: готель «Дніпро» в центрі Києва виставлять на аукціон за $10 млн



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Готель «Дніпро» у центрі Києва має велику цінність для інвесторів

Нова директорка готує готель «Дніпро» до залучення стратегічного інвестора

Навесні цього року Фонд держмайна України виставить на аукціон готель «Дніпро». Він розташований у центрі Києва, а його стартова ціна складе $10 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Для того, аби фінальна вартість готелю зросла в рази, нещодавно призначено нову директорку Еліну Сапожкову. «Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готелю «Дніпро» до залучення стратегічного інвестора», - зазначили у ФДМУ.

«Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора», - зауважила Сапожкова.

На сьогодні у Фонді держмайна 23 об'єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців. Завершити процедури приватизації цього року планується за п'ятьма обєктами.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський схвалив передачу готелю «Дніпро» від Державного управління справами Фонду держмайна для приватизації.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку провести у 2020 році прозору приватизацію понад 300 об’єктів.

У першому кварталі 2020 року Фонд держмайна має намір оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.

У січні цього року Фонд держмайна у тестовому режимі запустив віртуальні кімнати даних про об’єкти приватизації, що має на меті спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та ціну об’єктів на аукціонах.

Очікується, що повноцінна система кімнат даних буде впроваджена впродовж першого кварталу 2020 року. Також планується створення й фізичної кімнати даних.

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.

Як повідомлялося, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію.