Велика приватизація: готель «Дніпро» в центрі Києва виставлять на аукціон за $10 млн
Нова директорка готує готель «Дніпро» до залучення стратегічного інвестора
Навесні цього року Фонд держмайна України виставить на аукціон готель «Дніпро». Він розташований у центрі Києва, а його стартова ціна складе $10 мільйонів.
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Для того, аби фінальна вартість готелю зросла в рази, нещодавно призначено нову директорку Еліну Сапожкову. «Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готелю «Дніпро» до залучення стратегічного інвестора», - зазначили у ФДМУ.
«Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора», - зауважила Сапожкова.
На сьогодні у Фонді держмайна 23 об'єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців. Завершити процедури приватизації цього року планується за п'ятьма обєктами.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський схвалив передачу готелю «Дніпро» від Державного управління справами Фонду держмайна для приватизації.
Як повідомлялось, прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку провести у 2020 році прозору приватизацію понад 300 об’єктів.
У першому кварталі 2020 року Фонд держмайна має намір оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.
Очікується, що повноцінна система кімнат даних буде впроваджена впродовж першого кварталу 2020 року. Також планується створення й фізичної кімнати даних.
Раніше міністр економіки Тимофій Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.
Як повідомлялося, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію.