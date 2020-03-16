Карантин у Києві: оприлюднено протокол щодо запровадження нових обмежень документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столичний комунальний транспорт дезінфікують на кінцевих зупинках маршрутів

Зупиниться робота всіх торговельних закладів, крім продуктових

Для попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції Covid-19 Київ вводить додаткові обмежувальні заходи на території міста. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Отже, з 00:00 17 березня максимально обмежать:

пересування населення між містом Києвом та іншими населеними пунктами, а також пересування у громадських місцях;

проведення культурних, політичних спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян;

роботу закладів громадського харчування (заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі і на автозаправних станціях), залишать ці заклади доступними лише для кур’єрської доставки та самовивозу;

роботу всіх торгівельних закладів за винятком продуктових та господарських магазинів (відділів), аптек;

роботу готелів, хостелів;

роботу релігійних установ, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів.

Тимчасово призупинять:

роботу спортивних комплексів, басейнів, закладів побутового обслуговування населення (лазні, СПА салони, салони краси, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони тощо);

роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест кімнати тощо).

Виконати це рішення мають керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі готелів, хостелів, релігійних установ.

Окрім того, усі підприємства, установи та організації столиці мають максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій, запровадити щоденний температурний скринінг працівників, забезпечити проведення дезінфекційних заходів тощо.

У столиці посилять заходи і дезінфекції транспорту, зокрема і міжміського. Дезінфекцію транспорту, а також зупинок і рухомого складу громадського транспорту, вагонів поїздного складу проводитимуть кожні три години. До виходів на маршрут не допускатимуть транспортні засоби, які не пройшли дезінфекцію.

Департамент охорони здоров’я за необхідності має забезпечити додаткове розгортання закладів охорони здоров’я для госпіталізації осіб з підозрою на коронавірус СОVID-19 з усім необхідним обладнанням.

Нагадуємо, що рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими у Києві.

Варто зазначити, що порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити їх поширення, є кримінальним правопорушенням. Відповідно до статті 325 ККУ, такі дії караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. А якщо дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів. Також проводитиметься дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.